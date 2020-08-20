АПЛ опубликовала календарь: уже в 1-м туре Бьелса приедет на Энфилд

Пресс-служба Английской Премьер-лиги опубликовала календарь на кампанию-2020/21. Вашему вниманию график 1-го тура чемпионата Англии:

Читайте также Кевин Де Брюйне признан лучшим игроком АПЛ по итогам сезона

12 сентября

"Кристал Пэлас" – "Саутгемптон"

"Фулхэм" – "Арсенал"

"Ливерпуль" – "Лидс"

"Тоттенхэм" – "Эвертон"

"Вест Бромвич" – "Лестер"

"Вест Хэм" – "Ньюкасл"

14 сентября

"Брайтон" – "Челси"

"Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон"

Отметим, что поединки 1-го тура "Бернли" – "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" состоятся позднее. Все дело в том, что "красные дьяволы" и "горожане" поздно закончили выступления в еврокубках. С полным расписанием АПЛ-2020/21 можно ознакомиться по ссылке.