Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ опубликовала календарь: уже в 1-м туре Бьелса приедет на Энфилд
Англия прекрасна
Пресс-служба Английской Премьер-лиги опубликовала календарь на кампанию-2020/21. Вашему вниманию график 1-го тура чемпионата Англии:
12 сентября
"Кристал Пэлас" – "Саутгемптон"
"Фулхэм" – "Арсенал"
"Ливерпуль" – "Лидс"
"Тоттенхэм" – "Эвертон"
"Вест Бромвич" – "Лестер"
"Вест Хэм" – "Ньюкасл"
14 сентября
"Брайтон" – "Челси"
"Шеффилд Юнайтед" – "Вулверхэмптон"
Отметим, что поединки 1-го тура "Бернли" – "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" – "Астон Вилла" состоятся позднее. Все дело в том, что "красные дьяволы" и "горожане" поздно закончили выступления в еврокубках. С полным расписанием АПЛ-2020/21 можно ознакомиться по ссылке.