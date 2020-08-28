Замена Чилвеллу: Лестер выбирает между защитниками Аякса и Аталанты?

"Лестер" продал Бена Чилвелла в лондонский "Челси" – теперь "лисы" нуждаются в замене левому защитнику. По информации портала Sky Sports, "Лестер" будет выбирать между футболистами "Аякса" и "Аталанты", Николасом Тальяфико и Робином Госенсом соответственно.

Как сообщает источник, итальянцы и нидерландцы оценили своих футболистов в 40 миллионов фунтов стерлингов. На данный момент эта сумма не устраивает руководство "Лестера". Отмечается, что англичане могут рассмотреть и другие варианты.

Тальяфико защищает цвета "Аякса" с 2018 года, сыграл 68 матчей за голландский гранд и забил 6 голов. Госенс провел за "Аталанту" 75 поединков и забил 13 мячей.