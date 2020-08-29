Англия
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Гол в ворота Арсенала стал дебютным для Минамино в составе Ливерпуля
Для этого японцу понадобилось сыграть 17 матчей в команде Клоппа
В матче за Суперкубок Англии лондонский
Гол мерсисайдцев в этом поединке забил атакующий полузащитник Такуми Минамино. Этот гол стал для японца дебютным в составе команды Юргена Клоппа.
Напомним, Минамино перешел в английский клуб из "Зальцбурга" этой зимой. В составе "красных" 25-летний Такуми провел 17 матчей.
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