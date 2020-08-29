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Гол в ворота Арсенала стал дебютным для Минамино в составе Ливерпуля

Англия
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Для этого японцу понадобилось сыграть 17 матчей в команде Клоппа

Гол в ворота Арсенала стал дебютным для Минамино в составе Ливерпуля
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В матче за Суперкубок Англии лондонский "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" в серии пенальти 5:4. Основное время закончилось со счетом 1:1.

Гол мерсисайдцев в этом поединке забил атакующий полузащитник Такуми Минамино. Этот гол стал для японца дебютным в составе команды Юргена Клоппа.

Напомним, Минамино перешел в английский клуб из "Зальцбурга" этой зимой. В составе "красных" 25-летний Такуми провел 17 матчей.

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В статье: Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Ливерпуль Такуми Минамино
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