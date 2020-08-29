Артета: Я так счастлив! Мы разбивали давление Ливерпуля

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии.

"Я так счастлив! Я знал, что нам предстоит серьезное испытание. Спасибо парням за выступление.

Мужество команды – самое радостное, что было в матче. То, как агрессивно мы играли без мяча, как мы разбивали давление "Ливерпуля". Я знал, что во втором тайме будет тяжело. Это придает уверенности. То, что мы не уступаем команде вроде этой в финале, радует меня.

Важные матчи, ключевые моменты, большие игроки. Обамеянг по-настоящему здорово отреагировал на такое давление. Он был великолепен в финале Кубка Англии и сегодня", – рассказал Артета.