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Артета: Я так счастлив! Мы разбивали давление Ливерпуля
Испанский наставник лондонцев подвел итоги победы над "Ливерпулем"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал
"Я так счастлив! Я знал, что нам предстоит серьезное испытание. Спасибо парням за выступление.
Мужество команды – самое радостное, что было в матче. То, как агрессивно мы играли без мяча, как мы разбивали давление "Ливерпуля". Я знал, что во втором тайме будет тяжело. Это придает уверенности. То, что мы не уступаем команде вроде этой в финале, радует меня.
Важные матчи, ключевые моменты, большие игроки. Обамеянг по-настоящему здорово отреагировал на такое давление. Он был великолепен в финале Кубка Англии и сегодня", – рассказал Артета.