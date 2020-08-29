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Артета: Я так счастлив! Мы разбивали давление Ливерпуля

Англия
(1 голосов)

Испанский наставник лондонцев подвел итоги победы над "Ливерпулем"

Артета: Я так счастлив! Мы разбивали давление Ливерпуля
Новина українською

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета прокомментировал победу над "Ливерпулем" в матче за Суперкубок Англии.

"Я так счастлив! Я знал, что нам предстоит серьезное испытание. Спасибо парням за выступление.

Мужество команды – самое радостное, что было в матче. То, как агрессивно мы играли без мяча, как мы разбивали давление "Ливерпуля". Я знал, что во втором тайме будет тяжело. Это придает уверенности. То, что мы не уступаем команде вроде этой в финале, радует меня.

Важные матчи, ключевые моменты, большие игроки. Обамеянг по-настоящему здорово отреагировал на такое давление. Он был великолепен в финале Кубка Англии и сегодня", – рассказал Артета.

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В статье: Арсенал (Лондон) Суперкубок Англии Микель Артета Ливерпуль
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Источник:
BBC
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Комментарии (1)
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Володимирович (Кременчуг)
29.08.2020 в 22:22
Гравці які були мозком на полі стають гарними тренерами! Ну так, особисте спостереження!!!
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