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Ливерпуль может продать Вейналдума ради Тиаго Алькантары

Англия
(3 голосов)

Нидерландцем всерьез интересуется "Барса"

Ливерпуль может продать Вейналдума ради Тиаго Алькантары
Новина українською

"Ливерпуль" может продать Жоржиньо Вейналдума, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Нидерландец является приоритетной трансферной целью Рональда Кумана в "Барселоне", с которым они сотрудничали в сборной.

Контракт Вейналдума с "красными" истекает через год, а с продлением возникли проблемы, что может вынудить руководство клуба рассмотреть его скорейшую продажу.

Взамен "Ливерпуль" может подписать Тиаго Алькантару, который твердо решил покинуть Мюнхен. "Бавария" требует за испанца 30 млн евро.

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В статье: Барселона Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум Тиаго Алькантара
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