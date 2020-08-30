Ливерпуль может продать Вейналдума ради Тиаго Алькантары

"Ливерпуль" может продать Жоржиньо Вейналдума, сообщает известный инсайдер Николо Скира.

Нидерландец является приоритетной трансферной целью Рональда Кумана в "Барселоне", с которым они сотрудничали в сборной.

Контракт Вейналдума с "красными" истекает через год, а с продлением возникли проблемы, что может вынудить руководство клуба рассмотреть его скорейшую продажу.

Взамен "Ливерпуль" может подписать Тиаго Алькантару, который твердо решил покинуть Мюнхен. "Бавария" требует за испанца 30 млн евро.