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Ливерпуль может продать Вейналдума ради Тиаго Алькантары
Нидерландцем всерьез интересуется "Барса"
"Ливерпуль" может продать Жоржиньо Вейналдума, сообщает известный инсайдер Николо Скира.
Нидерландец является приоритетной трансферной целью Рональда Кумана в "Барселоне", с которым они сотрудничали в сборной.
Контракт Вейналдума с "красными" истекает через год, а с продлением возникли проблемы, что может вынудить руководство клуба рассмотреть его скорейшую продажу.
Взамен "Ливерпуль" может подписать Тиаго Алькантару, который твердо решил покинуть Мюнхен. "Бавария" требует за испанца 30 млн евро.
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