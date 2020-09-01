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Ван де Бек в МЮ выберет 34-й номер в честь игрока Аякса, который два года пробыл в коме
Они были хорошими друзьями
В скором времени Донни ван де Бек станет игроком "МЮ". Все детали перехода согласованы и сделка официально будет объявлена в ближайшие дни.
Как сообщает The Mirror, полузащитник уже выбрал свой игровой номер. Он взял число "34" и сделал это не просто так. Данным решением он почтит Абдельхака Нури, с которым он играл в "Аяксе".
Нури два года пробыл в коме. Он потерял сознание на тренировке амстердамцев, врачи обнаружили необратимые повреждения мозга. Он вышел из комы, но по прогнозам уже не сможет ходить и говорить.
Отметим, что на такой же шаг пошел Джастин Клюйверт, который в "Роме" взял 34-й номер.