  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Ван де Бек в МЮ выберет 34-й номер в честь игрока Аякса, который два года пробыл в коме
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ван де Бек в МЮ выберет 34-й номер в честь игрока Аякса, который два года пробыл в коме

Англия
(1 голосов)

Они были хорошими друзьями

Ван де Бек в МЮ выберет 34-й номер в честь игрока Аякса, который два года пробыл в коме
UA-Футбол
Новина українською

В скором времени Донни ван де Бек станет игроком "МЮ". Все детали перехода согласованы и сделка официально будет объявлена в ближайшие дни.

Читайте такжеОстались детали. Ван де Бек проходит медосмотр для перехода в МЮ

Как сообщает The Mirror, полузащитник уже выбрал свой игровой номер. Он взял число "34" и сделал это не просто так. Данным решением он почтит Абдельхака Нури, с которым он играл в "Аяксе".

Нури два года пробыл в коме. Он потерял сознание на тренировке амстердамцев, врачи обнаружили необратимые повреждения мозга. Он вышел из комы, но по прогнозам уже не сможет ходить и говорить.

Читайте такжеИгрок Аякса вышел из комы: он одобрил переход Де Йонга в Барсу, а Ван Де Бек видел в нем топ-футболиста

Отметим, что на такой же шаг пошел Джастин Клюйверт, который в "Роме" взял 34-й номер.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Аякс (Амстердам) Донни ван де Бек Абдельхак Нури
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...