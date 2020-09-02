Маттеус: Гвардиола пытается придумать что-то особенное, но постоянно проваливается

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус прокомментировал провал "Манчестер Сити" в последней Лиге Чемпионов.

"У меня такое чувство, что Пеп постоянно хочет придумать что-то особенное в больших матчах. В "Барселоне" у него была отлаженная система, но в "Ман Сити" и "Баварии" он постоянно проваливался.

Я очень хотел бы ему сказать: "Пеп, ты великий тренер, не меняй систему". Я бы назвал его эгоцентристом. Да, это жесткое слово, но оно хорошо подходит", - приводит слова Маттеуса Goal.

С "Ман Сити" Гвардиола дважды выигрывал АПЛ, поставив большое количество рекордов, но дальше четвертьфинала в ЛЧ не доходил.