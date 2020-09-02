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Маттеус: Гвардиола пытается придумать что-то особенное, но постоянно проваливается

Англия
(5 голосов)

Справедливая критика?

Маттеус: Гвардиола пытается придумать что-то особенное, но постоянно проваливается
UA-Футбол
Новина українською

Легенда немецкого футбола Лотар Маттеус прокомментировал провал "Манчестер Сити" в последней Лиге Чемпионов.

"У меня такое чувство, что Пеп постоянно хочет придумать что-то особенное в больших матчах. В "Барселоне" у него была отлаженная система, но в "Ман Сити" и "Баварии" он постоянно проваливался.

Я очень хотел бы ему сказать: "Пеп, ты великий тренер, не меняй систему". Я бы назвал его эгоцентристом. Да, это жесткое слово, но оно хорошо подходит", - приводит слова Маттеуса Goal.

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С "Ман Сити" Гвардиола дважды выигрывал АПЛ, поставив большое количество рекордов, но дальше четвертьфинала в ЛЧ не доходил.

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В статье: Хосеп Гвардиола Лотар Маттеус Манчестер Сити
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(5 голосов)
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Комментарии (2)
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Vyacheslav Dadyka
02.09.2020 в 19:30
Когда-то Гварди точно всех накажет с Манчестер Сити..
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Ol-g (Одесса)
02.09.2020 в 19:35
Если уж в этом сезоне не вышло... Но посмотрим.
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