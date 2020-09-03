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Официально: Тимоти Кастань сменил Аталанту на Лестер

Англия
(1 голосов)

Неплохое усиление

Официально: Тимоти Кастань сменил Аталанту на Лестер
UA-Футбол
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Английский "Лестер" совершил первый летний трансфер. Им удалось подписать основного защитника "Аталанты".

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Состав клуба пополнил Тимоти Кастань, с которым был подписан пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма сделки - 21 миллион фунтов.

Кастань - правый защитник, который в команде Гасперини исполнял роль латераля. В последнем сезоне выходил на футбольное поле 27 раз и совершил пять результативных действий (1+4).

Отметим, что совсем недавно "Лестер" получил 50 миллионов за продажу левого защитника.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Лестер Сити Тимоти Кастань
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Комментарии (1)
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givchak (Дрогобич)
03.09.2020 в 20:32
Він основним не був. Підмін яв Хатебура. Рідше - підміняв Госенса зліва
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