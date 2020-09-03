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Официально: Тимоти Кастань сменил Аталанту на Лестер
Неплохое усиление
Английский "Лестер" совершил первый летний трансфер. Им удалось подписать основного защитника "Аталанты".
Состав клуба пополнил Тимоти Кастань, с которым был подписан пятилетний контракт. По данным СМИ, сумма сделки - 21 миллион фунтов.
Кастань - правый защитник, который в команде Гасперини исполнял роль латераля. В последнем сезоне выходил на футбольное поле 27 раз и совершил пять результативных действий (1+4).
???? #WelcomeTimothy ???? pic.twitter.com/Loi1xadjIQ— Leicester City (@LCFC) September 3, 2020
Отметим, что совсем недавно "Лестер" получил 50 миллионов за