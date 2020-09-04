Воспитанник Бергкампа, конкурент для Погба. За кого Манчестер Юнайтед заплатил 35 млн фунтов

Английский "Манчестер Юнайтед" мощно вышел на трансферный рынок. Последний год будущую карьеру Донни ван де Бека связывали с мадридским клубом, однако манкунианцы сработали намного быстрее. Кто такой ван де Бек и что он может дать клубу Оле-Гуннара Сульшера?

Нередко бывает, что любовь к футболу передается от отца к сыну. Именно так и произошло в семье ван де Беков. Его отец Андре в прошлом сам был футболистом. Он выступал за клубы "Эйсселмервогелс" и "Венше Бойз". При этом сам являлся ярым болельщиком "Аякса". В возрасте пяти лет Донни ван де Бек впервые оказался на матче амстердамского клуба. У парня так сильно горели глаза, что отец сходу понял – его нужно срочно отдавать в футбольную академию.

Сказано – сделано. Донни был зачислен туда, где играл его отец – в "Венше Бойз". Уже с первых тренировок и игр было понятно, что этот парень как будто бы родился с мячом в обнимку. Уже спустя пару лет после первых шагов в своей карьере, на одном из матче "Венше" был замечен скаут "Аякса" Харм Гревинк. Своим наметанным глазом он сразу выделил из толпы Донни ван де Бека и позвал его присоединиться к "аяксидам".

Переезд в одиннадцатилетнем возрасте из Нейкеркервена в Амстердам не может быть простым. В первое время Донни было тяжело, однако система "Аякса" построена таким образом, что тебе помогают адаптироваться, а не бросают не умеющего плавать в бассейн и смотрят, утонет ли.

"Донни действительно хорош был принят в "Аяксе". Иногда можно услышать, будто бы "Аякс" – деловой клуб с прохладцей, но это точно не про молодежный сектор. Они действительно разбираются. Там очень тепло и уютно, прямо как было в "Венше Бойз", – рассказал в одном из интервью Андре ван де Бек.

Академия амстердамцев до сих пор работает по заветам своей легенды Йохана Кройффа. Своим воспитанникам уделяется огромное внимание. На базе отличные условия для тренировок, все дети параллельно получают отличное образование. Идет постоянная работа над игроком как личностью. Многие из них доходят до первой и второй команды, а затем идут на повышение в другие лиги. Интересно, что в так называемой группе D Донни ван де Бека тренером был сам Деннис Бергкамп. Когда тебя учит настоящая легенда, то не впитать его умения невозможно.

"Мне очень повезло, – говорит сам Донни. – Я обходился без травм и других неудач. Меня поддерживали родители и брат, а также сам клуб. Я действительно живу всем этим и не хочу упускать шанс стать высококвалифицированным футболистом".

В "Аяксе" привыкли не форсировать выход собственных футболистов в основной команде. Да, существуют примеры того, как в главную команду попадают игроки 16 и 17 лет, но это, скорее, исключения из правил. В начале 2015 года ван де Бека вызвали в "Йонг Аякс", вторую команду. Получая постоянно игровую практику, к концу чемпионата Нидерландов он понадобился Франку де Буру в главной команде. В этом же году состоялся официальный дебют в матче с "Селтиком", а первый гол случился в ворота "Мельде". Еще два года понадобилось Донни, чтобы наконец перебраться в основу главной команды "Аякса". Случилось это уже при нынешнем тренере "Байера 04" Петере Босе.

Правда, свою лучшую форму Донни набрал уже при Тен Хаге, заслужив интерес многих европейских клубов. Все мы помним эту амстердамскую сказку, в которой "Аякс" играл в полуфинале Лиги чемпионов. После ответного матча с "Тоттенхэмом", слово взял Маурисио Почеттино: "Ван де Бек. О нем почему-то никто не говорит, – передавал слова тренера El Pais. – В игре он динамичен. Он много работает, забивает голы. По логике, я должен любить де Йонга и де Лигта. Но пример работы всего "Аякса" – это ван де Бек. Мне он очень нравится". Перфоманс "аяксидов" позволил ван де Беку войти в число 30 номинантов на "Золотой мяч". Правда, за него по итогу никто не проголосовал.

Донни ван де Бека очень часто сравнивают с бывшим капитаном амстердамцев Дави Классеном. Однако вряд ли для Донни это положительное сравнение, ведь Классен перешел в "Эвертон" и там провалился. Однако на самом деле кажется, что ван де Бек даже более обучен. Он обладает хорошей техникой, отлично видит поле, способен действовать между линиями, связывает полузащиту и атаку, а также находит опасные зоны в последней трети поля. Некоторые из этих умений невозможно получить на тренировках. Это врожденное.

Еще одно умение, которое определенно привлекает – это действия без мяча. Своим умным движением Донни ван де Бек отвлекает соперника, создает свободное пространство, в которое могут проникать его партнеры по команде. В атаке это умение особенно полезно, так как в данном случае создаются явные голевые моменты. Его нельзя назвать очень быстрым игроком, но ему это и не нужно.

Эксперты считают, что Донни ван де Бек идеально подходит для игры в английской Премьер-лиге. Однако конкретно в "МЮ" у него могут возникнуть некоторые проблемы. Точнее, его трансфер станет приятной головной болью для Сульшера. На основу клуба претендуют Матич, Погба, Фред, Мактоминей и Бруно Фернандес. Место последнего на позиции "десятки" вряд ли будет под вопросом. Мариновать дорогого Погба – не вариант. Вполне вероятно, что Оле-Гуннар решится на постоянную ротацию или трое из великолепной шестерки будут постоянно греть лавку. 4-2-3-1 видится идеальной схемой, подходящей для Донни и нового "МЮ". В "Аяксе" он как раз играл на позиции десятого номера или "бокс-ту-бокса".

Хавбек действительно по своей манере игры похож на Бруно Фернандеса и совместить двух таких игроков на поле будет проблематично. Несмотря на то, что Донни не боится черновой работы, по оборонительным показателям он уступает Фреду, Матичу и Мактоминею. Потому постоянная ротация основного состава – очевидный выбор для Сульшера.

Интересно, что очень важную роль в переходе Донни ван де Бека сыграл Эдвин ван дер Сар. В прошлом он долгое время являлся голкипером "МЮ", а сейчас занимает должность исполнительного директора "Аякса". Вполне вероятно, что у других клубов попросту не было никаких шансов. Хотя тот же The Athletic считает, что главным было личное общение с Сульшером. Да, за ван де Беком была большая очередь, но только тренер "Манчестер Юнайтед" выразил личную заинтересованность.