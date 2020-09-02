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"Ты навсегда один из нас". Аякс выпустил трогательное видео, посвященное ван де Беку

Нидерланды
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Полузащитник отправился в Англию

"Ты навсегда один из нас". Аякс выпустил трогательное видео, посвященное ван де Беку
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Донни ван де Бек сегодня официально стал игроком "Манчестер Юнайтед". "Аякс" получил за его переход 39 миллионов.

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Голландский клуб решил попрощаться с игроком, который провел в их составе 175 матчей. Было выпущено специальное видео в его честь, которое они озаглавили "Ты навсегда один из нас".

Все помнят, что в 2019-м "Аякс" дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Лишь пять игроков из стартового состава сейчас остались в команде.

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В статье: Аякс (Амстердам) Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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