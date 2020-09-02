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"Ты навсегда один из нас". Аякс выпустил трогательное видео, посвященное ван де Беку
Полузащитник отправился в Англию
Донни ван де Бек сегодня официально стал игроком "Манчестер Юнайтед". "Аякс" получил за его переход 39 миллионов.
Голландский клуб решил попрощаться с игроком, который провел в их составе 175 матчей. Было выпущено специальное видео в его честь, которое они озаглавили "Ты навсегда один из нас".
#DreamLikeDonny… ???? pic.twitter.com/BxfW4GPX8H— AFC Ajax (@AFCAjax) September 2, 2020
Все помнят, что в 2019-м "Аякс" дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Лишь пять игроков из стартового состава сейчас остались в команде.
Only five players who started Ajax’s 2018/19 UCL semi-final are left pic.twitter.com/CZPxQsMWj3— B/R Football (@brfootball) September 2, 2020