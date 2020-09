"Ты навсегда один из нас". Аякс выпустил трогательное видео, посвященное ван де Беку

Донни ван де Бек сегодня официально стал игроком "Манчестер Юнайтед". "Аякс" получил за его переход 39 миллионов.

Голландский клуб решил попрощаться с игроком, который провел в их составе 175 матчей. Было выпущено специальное видео в его честь, которое они озаглавили "Ты навсегда один из нас".

Все помнят, что в 2019-м "Аякс" дошел до полуфинала Лиги Чемпионов. Лишь пять игроков из стартового состава сейчас остались в команде.

