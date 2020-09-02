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Официально: Донни ван де Бек - игрок Манчестер Юнайтед

Англия
(2 голосов)

Мощное усиление "красных"

Официально: Донни ван де Бек - игрок Манчестер Юнайтед
UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Юнайтед" официально подписал Донни ван де Бека. Об этом сообщила пресс-служба "красных".

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По официальным данным, голландский футболист подписал пятилетний контракт с новым клубом. После этого, также возможно продление сделки еще на один год.

Точная сумма трансфера пока не называется. Портал Transfermarkt уверяет, что "МЮ" пришлось выложить 39 миллионов евро.

Ван де Бек - воспитанник "Аякса", который провел за голландский клуб 175 матчей. Также девять раз выходил в футболке национальной сборной.

Отметим, вчера сообщалось, что Донни будет играть в "МЮ" под 34-м номером.

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В статье: Манчестер Юнайтед Донни ван де Бек
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Комментарии (2)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
02.09.2020 в 19:45
Алєнь копито віддавав на відтин, що Ван де Бек перейде в Барсу))). Черговий точний прогноз від "знатока" футболу)))
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+4
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Algrab (Костопiль)
02.09.2020 в 20:32
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