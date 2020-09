Официально: Донни ван де Бек - игрок Манчестер Юнайтед

"Манчестер Юнайтед" официально подписал Донни ван де Бека. Об этом сообщила пресс-служба "красных".

По официальным данным, голландский футболист подписал пятилетний контракт с новым клубом. После этого, также возможно продление сделки еще на один год.

Точная сумма трансфера пока не называется. Портал Transfermarkt уверяет, что "МЮ" пришлось выложить 39 миллионов евро.

Hi everyone,



Hope you're well.



Just announcing @Donny_Beek6.



Regards, @ManUtd. pic.twitter.com/Exq6b2M5jy