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Официально: Донни ван де Бек - игрок Манчестер Юнайтед
Мощное усиление "красных"
"Манчестер Юнайтед" официально подписал Донни ван де Бека. Об этом сообщила пресс-служба "красных".
По официальным данным, голландский футболист подписал пятилетний контракт с новым клубом. После этого, также возможно продление сделки еще на один год.
Точная сумма трансфера пока не называется. Портал Transfermarkt уверяет, что "МЮ" пришлось выложить 39 миллионов евро.
Hi everyone,— Manchester United (@ManUtd) September 2, 2020
Hope you're well.
Just announcing @Donny_Beek6.
Regards, @ManUtd. pic.twitter.com/Exq6b2M5jy
Ван де Бек - воспитанник "Аякса", который провел за голландский клуб 175 матчей. Также девять раз выходил в футболке национальной сборной.
Отметим, вчера сообщалось, что Донни будет играть в "МЮ"