Новичок Ливерпуля пропустит старт сезона из-за коронавируса

Поездка Костаса Цимикаса в сборную Греции обернулась для новичка "Ливерпуля" заражением коронавирусом. В минувший четверг сборная Греции сыграла на выезде со Словенией со счетом 0:0. Цимикас прилетел в Любляну на этот матч Лиги Наций, но на поле так и не появился.

Как сообщает Daily Express со ссылкой на греческую прессу, отсутствие Костаса было вызвано тем, что тест защитника на COVID-19 дал положительный результат.

Перед игрой заболевший Цимикас не тренировался с командой три дня и в субботу утром покинет расположение сборной, которая осталась в Любляне готовиться к воскресному матчу против Косово.

Заражение коронавирусом означает, что дебют Цимикаса за "Ливерпуль" будет отложен. В соответствии с протоколами безопасности Костас не сможет принять участие в матче первого тура Премьер-Лиги против "Лидса" 12 сентября.