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Модный розовый и отсылки к old school: Челси, Барса, Интер и Тоттенхэм представили резервные формы

Англия
(1 голосов)

Новые экипировки!

Модный розовый и отсылки к old school: Челси, Барса, Интер и Тоттенхэм представили резервные формы
Новина українською

Лондонский "Челси" на своем официальном сайте представил третий комплект игровой формы на сезон-2020/21 – дизайном экипировка напоминает футболки "Барселоны". К слову, каталонцы также представили резервный комплект – теперь он в розовом цвете.

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Миланский "Интер" и лондонский "Тоттенхэм" решили разместить эмблему посередине. Напомним, подобная компоновка была особенно популярна в конце 90-х и в начале нулевых.

Техническим спонсоров всех перечисленных клубов остается американская компания Nike.

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В статье: Барселона Интер (Милан) Тоттенхэм (Лондон) Челси (Лондон) футбольная форма
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Комментарии (3)
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
07.09.2020 в 13:54
Барсу упидаряют?
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Инспектор ( )
07.09.2020 в 11:41
Ну то что Барселона в розовом это понятно. Но вот смысл такого рода новостей не ясен
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Планетянин (О спорт, ты мир!)
07.09.2020 в 14:07
В фото вверху... Мулатка, арабка, еврейка и ниггер. Белых нет. Будущий образ Европы.
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