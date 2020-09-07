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Модный розовый и отсылки к old school: Челси, Барса, Интер и Тоттенхэм представили резервные формы
Новые экипировки!
Лондонский "Челси" на своем официальном сайте представил третий комплект игровой формы на сезон-2020/21 – дизайном экипировка напоминает футболки "Барселоны". К слову, каталонцы также представили резервный комплект – теперь он в розовом цвете.
Миланский "Интер" и лондонский "Тоттенхэм" решили разместить эмблему посередине. Напомним, подобная компоновка была особенно популярна в конце 90-х и в начале нулевых.
Техническим спонсоров всех перечисленных клубов остается американская компания Nike.
???? Our third kit 20/21#OnlyForCulers pic.twitter.com/3vh3wjryEP— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 7, 2020
Our new @nikefootball third kit for 2020/21! ???? ????— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) September 7, 2020
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