Модный розовый и отсылки к old school: Челси, Барса, Интер и Тоттенхэм представили резервные формы

Лондонский "Челси" на своем официальном сайте представил третий комплект игровой формы на сезон-2020/21 – дизайном экипировка напоминает футболки "Барселоны". К слову, каталонцы также представили резервный комплект – теперь он в розовом цвете.

Миланский "Интер" и лондонский "Тоттенхэм" решили разместить эмблему посередине. Напомним, подобная компоновка была особенно популярна в конце 90-х и в начале нулевых.

Техническим спонсоров всех перечисленных клубов остается американская компания Nike.

