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Шестой вояж из клуба: Ливерпуль вновь отдал Оджо в аренду

Англия
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Олувасейи поедет в Уэльс

Шестой вояж из клуба: Ливерпуль вновь отдал Оджо в аренду
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Английский "Ливерпуль" объявил о переходе нападающего Олувасейи Оджо в "Кардифф". 23-летний футболист присоединился к новому клубу на правах аренды, она рассчитана на один сезон, как сообщает пресс-служба "красных".

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Для Оджо это уже шестая аренда за все время в "Ливерпуле". В систему красных он попал в 2011 году, а в 2015 году дебютировал за главную команду.

В прошлой кампании он защищал цвета "Рейнджерс". В чемпионате Шотландии Оджо сыграл 19 матчей и забил 1 гол.

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В статье: Ливерпуль Кардифф Сити Олувасейи Оджо Кардифф
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