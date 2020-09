Шестой вояж из клуба: Ливерпуль вновь отдал Оджо в аренду

Английский "Ливерпуль" объявил о переходе нападающего Олувасейи Оджо в "Кардифф". 23-летний футболист присоединился к новому клубу на правах аренды, она рассчитана на один сезон, как сообщает пресс-служба "красных".

Для Оджо это уже шестая аренда за все время в "Ливерпуле". В систему красных он попал в 2011 году, а в 2015 году дебютировал за главную команду.

В прошлой кампании он защищал цвета "Рейнджерс". В чемпионате Шотландии Оджо сыграл 19 матчей и забил 1 гол.

Sheyi Ojo has joined @CardiffCityFC on a season-long loan deal, subject to international clearance.



Good luck for the season ahead, Ojo ????