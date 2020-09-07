Официально: Хамес Родригес - игрок Эвертона

Пресс-служба английского "Эвертона" официально объявила о подписании Хамеса Родригеса.

По их данным, контракт с колумбийским полузащитником рассчитан на два года. После этого, в случае успешной игры, сделка может быть продлена еще на один сезон.

Официальных данных о трансферной сумме еще нет. Порталом Transfermarkt сейчас он оценивается в 32 миллиона, однако его контракт с "Реалом" истекал в следующем году.

Инициатором трансфера был Карло Анчелотти, который успешно работал с футболистом в двух командах. Всего за мадридский клуб Хамес провел 125 матчей и успел завоевать девять трофеев. После успешного мундиаля в 2014-м за него отдали 75 миллионов.