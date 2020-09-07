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Официально: Хамес Родригес - игрок Эвертона

Англия
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Снова будет вместе с Анчелотти

Официально: Хамес Родригес - игрок Эвертона
UA-Футбол
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Пресс-служба английского "Эвертона" официально объявила о подписании Хамеса Родригеса.

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По их данным, контракт с колумбийским полузащитником рассчитан на два года. После этого, в случае успешной игры, сделка может быть продлена еще на один сезон.

Официальных данных о трансферной сумме еще нет. Порталом Transfermarkt сейчас он оценивается в 32 миллиона, однако его контракт с "Реалом" истекал в следующем году.

Инициатором трансфера был Карло Анчелотти, который успешно работал с футболистом в двух командах. Всего за мадридский клуб Хамес провел 125 матчей и успел завоевать девять трофеев. После успешного мундиаля в 2014-м за него отдали 75 миллионов.

Отметим, что совсем недавно "Эвертон" также усилился полузащитником "Наполи".

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В статье: Карло Анчелотти Хамес Родригес Реал (Мадрид) Эвертон (Ливерпуль)
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