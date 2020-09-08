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Знаменательная дата: ровно 132 года назад стартовал первый чемпионат Англии по футболу

Англия
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Это все про 8 сентября

Знаменательная дата: ровно 132 года назад стартовал первый чемпионат Англии по футболу
Новина українською

Первый в истории чемпионат Англии по футболу продолжался с 8 сентября 1888 года по 20 апреля 1889 года.

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В нем сыграло 12 команд (перечисляем от победителя до аутсайдера по итогам): "Престон Норт Энд", "Астон Вилла", "Вулверхэмптон Уондерерс", "Блэкберн Роверс", "Болтон Уондерерс", "Вест Бромвич Альбион", "Аккрингтон", "Эвертон", "Бернли", "Дерби Каунти", "Ноттс Каунти" и "Сток Сити".

В первом чемпионате Англии победил "Престон Норт Энд" – в 22 поединках команда не проиграла ни разу. Серебро взяла "Астон Вилла", которая отстала на 11 зачетных пунктов. Отметим, что в то время за победу давали 2 балла.

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В статье: Англия Чемпионат Англии АПЛ Престон Норт Энд
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