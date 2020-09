Итоги АПЛ: ТАА - лучший молодой игрок, в сборной сезона пять футболистов Ливерпуля

Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) подвела итоги сезона. Лучшим игроком, как мы сообщали ранее, был признан Кевин де Брюйне.

Перейдем к сборной сезона. Из 11 игроков, сразу пятеро - из "Ливерпуля". Еще двое из "Ман Сити" и "Лестера", а также по одному представителю "Бернли" и "Арсенала". Полностью команда выглядит следующим образом:

А вот приз "лучший молодой футболист" получил Трент Александер-Арнольд. Юный защитник в прошлом сезоне отдал 13 голевых, забил три гола в 38 играх.

"The things we have achieved as a team have been unbelievable, so hopefully there'll be many more moments like this."@trentaa98 on his @PFA Young Player of the Year award and a look to the future