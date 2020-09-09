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Из Реала в Фулхэм. Новичок АПЛ арендовал Ареола

Англия
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В Париже он пока не нужен

Из Реала в Фулхэм. Новичок АПЛ арендовал Ареола
UA-Футбол
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Лондонский "Фулхэм" официально объявил об аренде голкипера.

Один сезон клубные цвета будет защищать Альфонсо Ареола. Более того, лондонцы также будут иметь право выкупить футболиста, однако сумма не указана.

В прошлом сезоне "ПСЖ" уже отправлял Ареола в аренду, однако в более статусный клуб - "Реал". За сезон он выходил на поле девять раз. За свою карьеру выиграл 14 трофеев, а главным титулом можно назвать кубок мира.

Отметим, что перед стартом сезона "Фулхэм" продлил контракт с главным тренером.

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В статье: Фулхэм (Лондон) Альфонс Ареола Пари Сен-Жермен (Париж)
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