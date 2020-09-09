Из Реала в Фулхэм. Новичок АПЛ арендовал Ареола

Лондонский "Фулхэм" официально объявил об аренде голкипера.

Один сезон клубные цвета будет защищать Альфонсо Ареола. Более того, лондонцы также будут иметь право выкупить футболиста, однако сумма не указана.

В прошлом сезоне "ПСЖ" уже отправлял Ареола в аренду, однако в более статусный клуб - "Реал". За сезон он выходил на поле девять раз. За свою карьеру выиграл 14 трофеев, а главным титулом можно назвать кубок мира.