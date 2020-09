Из Реала в Фулхэм. Новичок АПЛ арендовал Ареола

Лондонский "Фулхэм" официально объявил об аренде голкипера.

Один сезон клубные цвета будет защищать Альфонсо Ареола. Более того, лондонцы также будут иметь право выкупить футболиста, однако сумма не указана.

.@AreolaOfficiel ✅



We’ve got ourselves a new goalkeeper! #OhhLaAreola