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Из Реала в Фулхэм. Новичок АПЛ арендовал Ареола
В Париже он пока не нужен
Лондонский "Фулхэм" официально объявил об аренде голкипера.
Один сезон клубные цвета будет защищать Альфонсо Ареола. Более того, лондонцы также будут иметь право выкупить футболиста, однако сумма не указана.
.@AreolaOfficiel ✅— Fulham Football Club (@FulhamFC) September 9, 2020
We’ve got ourselves a new goalkeeper! #OhhLaAreola
В прошлом сезоне "ПСЖ" уже отправлял Ареола в аренду, однако в более статусный клуб - "Реал". За сезон он выходил на поле девять раз. За свою карьеру выиграл 14 трофеев, а главным титулом можно назвать кубок мира.
Отметим, что перед стартом сезона "Фулхэм" продлил контракт с