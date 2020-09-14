"Однажды ты будешь сожалеть". Как Моуриньо мотивировал молодую звезду Тоттенхэма

Компания Amazon сняла документальный спортивный сериал про футбольный клуб "Тоттенхэм". Он посвящен прошлому сезону "шпор": в нем рассказывается о сложной кампании "лилейно-белых", начиная с увольнения Маурисио Почеттино и назначения Жозе Моуриньо.

На данный момент вышло 6 серий из 9. Ранее американцы сняли сериал про другой клуб АПЛ, "Манчестер Сити".

Вашему вниманию – переведенный отрывок одной из серий (в узнаваемом стиле озвучки старых фильмов на VHS-кассетах), где "Особенный" ведет личную беседу с атакующим полузащитником команды Деле Алли. Немного сравнений, жестикуляций и критики – португальский специалист однозначно умеет мотивировать.