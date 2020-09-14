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"Однажды ты будешь сожалеть". Как Моуриньо мотивировал молодую звезду Тоттенхэма

Англия
(1 голосов)

Яркий Жозе в деле

"Однажды ты будешь сожалеть". Как Моуриньо мотивировал молодую звезду Тоттенхэма
Новина українською

Компания Amazon сняла документальный спортивный сериал про футбольный клуб "Тоттенхэм". Он посвящен прошлому сезону "шпор": в нем рассказывается о сложной кампании "лилейно-белых", начиная с увольнения Маурисио Почеттино и назначения Жозе Моуриньо.

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На данный момент вышло 6 серий из 9. Ранее американцы сняли сериал про другой клуб АПЛ, "Манчестер Сити".

Вашему вниманию – переведенный отрывок одной из серий (в узнаваемом стиле озвучки старых фильмов на VHS-кассетах), где "Особенный" ведет личную беседу с атакующим полузащитником команды Деле Алли. Немного сравнений, жестикуляций и критики – португальский специалист однозначно умеет мотивировать.

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В статье: Жозе Моуриньо Тоттенхэм (Лондон) Деле Алли amazon
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Комментарии (4)
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Footballhead (м. Чернігів)
14.09.2020 в 11:11
За озвучку в стилі 80х потрібно розстрілювати, я вважаю. Або забороняти її на рівні з фосфорними бомбами, бо ці гнусаві потуги неможливо слухати.
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Лекарь (село Дарница)
14.09.2020 в 11:09
Мне 56. А вчера было 20. Вот в этом и есть суть, увы, молодежь этого не понимает.
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.09.2020 в 11:03
Перевод прекрасен! Оскара парню :)))
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Ринатбандитыч (Santa Cruz )
14.09.2020 в 11:04
Точнее озвучка :)
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