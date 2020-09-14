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COVID-19 как оправдание: Моуриньо рассказал о случаях заболевания коронавирусом в Тоттенхэме
Может, "ириски" банально были лучше?
Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил, что коронавирус мог помешать "шпорам" адекватно подготовиться к новому сезону. Напомним, вчера команда "Особенного" уступила "Эвертону" (0:1). Цитирует португальского специалиста BBC.
"У нас было несколько положительных случаев COVID-19. Мы имеем право не называть фамилии футболистов, но этот факт действительно имеет место. Многие оказались на карантине из-за того, что контактировали с инфицированными".
"Еще один игрок попал на карантин, так как проводил отпуск в стране из "красной зоны". Конечно же, многие футболисты разъехались по национальным сборным. Наша предсезонная подготовка была сложной".