COVID-19 как оправдание: Моуриньо рассказал о случаях заболевания коронавирусом в Тоттенхэме

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил, что коронавирус мог помешать "шпорам" адекватно подготовиться к новому сезону. Напомним, вчера команда "Особенного" уступила "Эвертону" (0:1). Цитирует португальского специалиста BBC.

"У нас было несколько положительных случаев COVID-19. Мы имеем право не называть фамилии футболистов, но этот факт действительно имеет место. Многие оказались на карантине из-за того, что контактировали с инфицированными".