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COVID-19 как оправдание: Моуриньо рассказал о случаях заболевания коронавирусом в Тоттенхэме

Англия
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Может, "ириски" банально были лучше?

COVID-19 как оправдание: Моуриньо рассказал о случаях заболевания коронавирусом в Тоттенхэме
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо отметил, что коронавирус мог помешать "шпорам" адекватно подготовиться к новому сезону. Напомним, вчера команда "Особенного" уступила "Эвертону" (0:1). Цитирует португальского специалиста BBC.

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"У нас было несколько положительных случаев COVID-19. Мы имеем право не называть фамилии футболистов, но этот факт действительно имеет место. Многие оказались на карантине из-за того, что контактировали с инфицированными".

"Еще один игрок попал на карантин, так как проводил отпуск в стране из "красной зоны". Конечно же, многие футболисты разъехались по национальным сборным. Наша предсезонная подготовка была сложной".

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В статье: Жозе Моуриньо Чемпионат Англии Эвертон (Ливерпуль) Тоттенхэм (Лондон) АПЛ коронавирус
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Источник:
BBC

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Комментарии (1)
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koral (Рівне)
14.09.2020 в 14:16
Цікаво, а в решти команд по іншому предсезонка пройшла?
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