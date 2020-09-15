Ставка на опыт? Моуриньо хочет видеть в Тоттенхэме 31-летнего форварда

Бас Дост может сменить "Айнтрахт" на "Тоттенхэм" уже этой осенью. Об этом передает Sky Sports.

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Жозе необходим второй форвард, который подменит Гарри Кейна в случае травмы. Дост оценивается в пять с половиной миллионов евро.

Tottenham are interested in Eintracht Frankfurt striker Bas Dost as the club continue to look at improving their attacking options. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 15, 2020

Отметим, что в прошлом сезоне Бас забил десять голов в 32-х матчах.