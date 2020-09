Ставка на опыт? Моуриньо хочет видеть в Тоттенхэме 31-летнего форварда

Бас Дост может сменить "Айнтрахт" на "Тоттенхэм" уже этой осенью. Об этом передает Sky Sports.

Жозе необходим второй форвард, который подменит Гарри Кейна в случае травмы. Дост оценивается в пять с половиной миллионов евро.

Tottenham are interested in Eintracht Frankfurt striker Bas Dost as the club continue to look at improving their attacking options.