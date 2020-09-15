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Ставка на опыт? Моуриньо хочет видеть в Тоттенхэме 31-летнего форварда

Англия
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Дублер для Кейна

Ставка на опыт? Моуриньо хочет видеть в Тоттенхэме 31-летнего форварда
UA-Футбол
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Бас Дост может сменить "Айнтрахт" на "Тоттенхэм" уже этой осенью. Об этом передает Sky Sports.

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Жозе необходим второй форвард, который подменит Гарри Кейна в случае травмы. Дост оценивается в пять с половиной миллионов евро.

Отметим, что в прошлом сезоне Бас забил десять голов в 32-х матчах.

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В статье: Бас Дост Тоттенхэм (Лондон) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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