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Хватило полсезона: Фернандеш – игрок года в Манчестер Юнайтед по версии фанатов

Англия
(1 голосов)

Бруну on fire

Хватило полсезона: Фернандеш – игрок года в Манчестер Юнайтед по версии фанатов
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Атакующий хавбек Бруну Фернандеш признан болельщиками лучшим игроком года в "Манчестер Юнайтед". Португалец набрал 35,5% голосов и получил награду. Интересно, что он присоединился к "красным дьяволам" только в январе. Полузащитник стал первым исполнителем в истории клуба, которому понадобилось всего полсезона для достижения такого успеха.

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Ближайшим преследователем Фернандеша стал Антони Марсьяль, он набрал 34% голосов. Тройку лучших замкнул Маркус Рашфорд (10,4%). Болельщики могли проголосовать в официальном приложении клуба.

Текущий контракт Бруну с манкунианцами заканчивается в 2025 году. В сезоне-2019/20 он сыграл 22 матча за "Манчестер Юнайтед" (12 голов и 8 результативных передач).

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В статье: Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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Источник:
Man Utd

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