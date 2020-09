Матч Тоттенхэма в кубке английской лиги перенесен из-за коронавируса

Сегодня пройдут матчи второго раунда кубка английской лиги. Лондонский "Тоттенхэм" должен был сыграть против "Лейтона Ориент".

Однако матч официально перенесли. Причина - вспышка коронавируса у команды из четвертого английского дивизиона. Сейчас они закрыли стадион и тренировочную базу до проведения следующих тестов.

OFFICIAL: Tonight's Carabao Cup game between Tottenham and Leyton Orient has been postponed.



A number of Leyton Orient players had tested positive for COVID-19.



A further update will be provided in due course. pic.twitter.com/TdNkBZM0z7