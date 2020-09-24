Феерия голов под аккомпанемент дождя – все результаты 3-го раунда Кубка Английской лиги

Вчера, 23 сентября, прошли 8 поединков 1/16 финала Кубка Английской лиги. Все фавориты одержали победы, а некоторые даже разгромили соперников ниже рангом. "Эвертон" забил 5 мячей, "Челси" – 6, а "Ньюкасл" целых 7 раз отличился в воротах "Моркама". Отметим, что в центральной встрече раунда лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Лестер".

"Фулхэм" – "Шеффилд Уэнсдей" 2:0

"Миллуол" – "Бернли" 0:2

"Престон" – "Брайтон" 0:2

"Сток Сити" – "Гиллингем" 1:0

"Челси" – "Барнсли" 6:0

"Флитвуд" – "Эвертон" 2:5

"Лестер" – "Арсенал" 0:2

"Моркам" – "Ньюкасл Юнайтед" 0:7