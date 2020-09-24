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Феерия голов под аккомпанемент дождя – все результаты 3-го раунда Кубка Английской лиги
"Эвертон" и "Челси" забили на двоих 11 голов
Вчера, 23 сентября, прошли 8 поединков 1/16 финала Кубка Английской лиги. Все фавориты одержали победы, а некоторые даже разгромили соперников ниже рангом. "Эвертон" забил 5 мячей, "Челси" – 6, а "Ньюкасл" целых 7 раз отличился в воротах "Моркама". Отметим, что в центральной встрече раунда лондонский "Арсенал" на выезде обыграл "Лестер".
"Фулхэм" – "Шеффилд Уэнсдей" 2:0
"Миллуол" – "Бернли" 0:2
"Престон" – "Брайтон" 0:2
"Сток Сити" – "Гиллингем" 1:0
"Челси" – "Барнсли" 6:0
"Флитвуд" – "Эвертон" 2:5
"Лестер" – "Арсенал" 0:2
"Моркам" – "Ньюкасл Юнайтед" 0:7
☔️ Raining goals tonight!#EFL | #CarabaoCup pic.twitter.com/l70sjYZrC0— Carabao Cup (@Carabao_Cup) September 23, 2020