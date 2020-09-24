  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Официально: Эдуар Менди – голкипер Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Эдуар Менди – голкипер Челси

Англия
(1 голосов)

Конкурент для Кепы уже в Лондоне

Официально: Эдуар Менди – голкипер Челси
Новина українською

"Челси" подписал гоклипера "Ренна" Эдуара Менди. Пресс-служба "синих" сообщает, что трудовой договор с вратарем подписан на 5 лет. Сам 28-летний Менди отметил:

Читайте такжеПоловина забитых мячей – в активе Хавертца. Челси – Барнсли 6:0. Обзор матча и видео голов

"Я очень рад присоединиться к "Челси". Мечтаю стать частью этой прекрасной команды и поработать с Фрэнком Лэмпардом, всем его тренерским штабом. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде".

Марина Грановская отметила, что Петр Чех лично определил Эдуара как подходящего для "Челси" вратаря. Сам Петр также в прошлом защищал цвета "Ренна".

Сейчас фанаты лондонского коллектива не сильно довольны выступлениями Кепы Аррисабалаги. Отметим, что Менди помог "Ренну" попасть в ЛЧ в прошлом сезоне (команда заняла третье место в Лиге 1).

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Петр Чех Ренн (Франция) Ренн Челси (Лондон) Эдуар Менди
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
CFC

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...