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Официально: Эдуар Менди – голкипер Челси
Конкурент для Кепы уже в Лондоне
"Челси" подписал гоклипера "Ренна" Эдуара Менди. Пресс-служба "синих" сообщает, что трудовой договор с вратарем подписан на 5 лет. Сам 28-летний Менди отметил:
"Я очень рад присоединиться к "Челси". Мечтаю стать частью этой прекрасной команды и поработать с Фрэнком Лэмпардом, всем его тренерским штабом. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде".
Марина Грановская отметила, что Петр Чех лично определил Эдуара как подходящего для "Челси" вратаря. Сам Петр также в прошлом защищал цвета "Ренна".
Сейчас фанаты лондонского коллектива не сильно довольны выступлениями Кепы Аррисабалаги. Отметим, что Менди помог "Ренну" попасть в ЛЧ в прошлом сезоне (команда заняла третье место в Лиге 1).
See you soon, Edouard! ????#WelcomeMendy pic.twitter.com/ElkbbifmQj— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 24, 2020
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