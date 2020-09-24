Официально: Эдуар Менди – голкипер Челси

"Челси" подписал гоклипера "Ренна" Эдуара Менди. Пресс-служба "синих" сообщает, что трудовой договор с вратарем подписан на 5 лет. Сам 28-летний Менди отметил:

"Я очень рад присоединиться к "Челси". Мечтаю стать частью этой прекрасной команды и поработать с Фрэнком Лэмпардом, всем его тренерским штабом. Я с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде".

Марина Грановская отметила, что Петр Чех лично определил Эдуара как подходящего для "Челси" вратаря. Сам Петр также в прошлом защищал цвета "Ренна".

Сейчас фанаты лондонского коллектива не сильно довольны выступлениями Кепы Аррисабалаги. Отметим, что Менди помог "Ренну" попасть в ЛЧ в прошлом сезоне (команда заняла третье место в Лиге 1).