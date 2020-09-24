Финал Лиги Наций состоится 10 октября 2021 года

Официальный сайт УЕФА опубликовал сообщение об изменениях в календаре матчей сборных под эгидой организации.

По итогам переговоров с Ассоциацией европейских клубов и европейскими лигами Исполнительный комитет УЕФА постановил догнать матчи сборных, отмененные из-за паузы в марте 2020 года и переноса Евро с лета 2020-го на 2021 год. Эти встречи будут сыграны за счет продления окон в календаре ФИФА в марте и сентябре 2021 года. На этих отрезках сборные проведут не по два, а по три матча.

В случае одобрения со стороны ФИФА календарь матчей европейских сборных обретет следующий вид:

• 22-31 марта 2021 года: 3 тура

• 31 мая-8 июня 2021 года: товарищеские матчи в рамках подготовки к Евро

• 30 августа-8 сентября 2021 года: 3 тура

• 4-12 октября 2021 года: 2 тура

• 8-16 ноября 2021 года: 2 тура

• 21-29 марта 2022 года: 2 тура стыковых матчей Европейской квалификации

Финальный турнир Лиги наций будет сыгран в октябре 2021 года: 6-7 числа пройдут полуфиналы, а 10 октября — финал.