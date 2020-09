Нужно больше защитников. Ман Сити готовится к трансферу Рубен Диаша из Бенфики

На сегодняшней пресс-конференции Хосеп Гвардиола заявил, что у него в команде лишь 13 игроков, жалуясь на проблемы с составом. И вот уже появились новости о возможном трансфере "Ман Сити".

Журналист Фабрицио Романо уверяет, что "горожане" ведут переговоры по трансферу Рубена Диаша. В сделку они готовы включить Николаса Отаменди, а общая сумма составит порядка 55 миллионов.

Manchester City are now in talks with Benfica to sign Rubén Dias including Otamendi offered as part of the deal [total value around €55m]. Same bid made to Sevilla for Koundé [and refused 5 days ago] who’s the other main target as CB after Koulibaly deal stalling. ???? #MCFC