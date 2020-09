Неоднозначный камбэк. АПЛ. Вест Бромвич – Челси 3:3

Лэмпард продолжает выкручиваться без вингеров – на этот раз Фрэнк вышел со схемой 4-5-1, расположив Вернера и Маунта на флангах, а также не разорвав связку Абрахам-Хавертц, тандем неплохо поработал в матче Кубка лиги с "Барнсли". В воротах ожидаемо появился Кабальеро, Тьяго Силва примерял на плечо капитанскую повязку, Славен Билич предложил своим футболистам оборонный модуль 5-4-1.

Первый тайм в исполнении "Челси" был наполнен ошибками, за которые "Вест Бромвич" трижды разяще наказал гостей, обманув свой xG (в данном показателе хозяева едва перевалили за гол). Уже на третьей минуте Алонсо неудачно сбросил мяч головой на ногу сопернику, позволив "ВБА" разогнать контратаку – результатом стал перевод сферы на другой фланг, где Джеймс опоздал за Робинсоном и позволил тому пробить точно в лузу (1:0).

"Синие" имели несколько неплохих шансов сравнять счет: Абрахам отправил мяч на трибуны из неплохой позиции, а Вернер угодил в перекладину. Несмотря на тотальный контроль (75 на 25 в среднем за все 90+ минут), "Челси" продолжал действовать на фоне инертности на финальной трети поля, неуверенности в своих действиях и отсутствия сплоченности между партнерами, за что еще дважды поплатился в первые 45'. Тьяго Силва ошибся в простейшей ситуации (мяч прокатился под ногой бразильца) и организовал свидание для Робинсона и Кабальеро – дубль Каллума (2:0). Затем после подачи корнера то ли Джеймс не выдержал линию офсайда, то ли Алонсо бросил своего игрока – в любом случае, Бартли заставил Вилли вытащить снаряд из сетки в третий раз.

