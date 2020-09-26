Неоднозначный камбэк. АПЛ. Вест Бромвич – Челси 3:3

Лэмпард продолжает выкручиваться без вингеров – на этот раз Фрэнк вышел со схемой 4-5-1, расположив Вернера и Маунта на флангах, а также не разорвав связку Абрахам-Хавертц, тандем неплохо поработал в матче Кубка лиги с "Барнсли". В воротах ожидаемо появился Кабальеро, Тьяго Силва примерял на плечо капитанскую повязку, Славен Билич предложил своим футболистам оборонный модуль 5-4-1.

Первый тайм в исполнении "Челси" был наполнен ошибками, за которые "Вест Бромвич" трижды разяще наказал гостей, обманув свой xG (в данном показателе хозяева едва перевалили за гол). Уже на третьей минуте Алонсо неудачно сбросил мяч головой на ногу сопернику, позволив "ВБА" разогнать контратаку – результатом стал перевод сферы на другой фланг, где Джеймс опоздал за Робинсоном и позволил тому пробить точно в лузу (1:0).

"Синие" имели несколько неплохих шансов сравнять счет: Абрахам отправил мяч на трибуны из неплохой позиции, а Вернер угодил в перекладину. Несмотря на тотальный контроль (75 на 25 в среднем за все 90+ минут), "Челси" продолжал действовать на фоне инертности на финальной трети поля, неуверенности в своих действиях и отсутствия сплоченности между партнерами, за что еще дважды поплатился в первые 45'. Тьяго Силва ошибся в простейшей ситуации (мяч прокатился под ногой бразильца) и организовал свидание для Робинсона и Кабальеро – дубль Каллума (2:0). Затем после подачи корнера то ли Джеймс не выдержал линию офсайда, то ли Алонсо бросил своего игрока – в любом случае, Бартли заставил Вилли вытащить снаряд из сетки в третий раз.

What a half! ????



A Robinson brace and a Bartley strike hand us the lead at the halfway stage.#WBACHE | @eToro pic.twitter.com/l4780Dbg8p — West Bromwich Albion (@WBA) September 26, 2020

В перерыве Лэмпард начал исправлять ошибки – Аспиликуэта стал номинальным левым защитником вместо Алонсо и забрал капитанскую повязку у Силвы, Каллум Хадсон-Одои (КХО) усилил линию атаки, заменив Ковачича.

Гости стали активнее комбинировать перед штрафной площадкой "дроздов" и наконец-то начали забивать. Сперва Маунт ошарашил Джонстона дальним выстрелом (3:1, ассист Сезара), а затем принесла свои плоды стенка в исполнении Хавертца и КХО (3:2). Безусловно, Фрэнк хотел не только отыграться, но и выиграть поединок, а для этого нужно было усиливать атакующую линию.

Менеджер окончательно провел черту под неудачным дебютом Силвы и выпустил вместо него Жиру, перестроившись на схему с 3 защитниками. "Челси" продолжал владеть снарядом, но контроль не трансформировался в опасные моменты до конца основного времени.

Уже в компенсированные 5 минут Вернер заработал угловой – массированная атака "синих" после корнера закончилась выстрелом Маунта, который парировал голкипер "Вест Бромвича", однако тонко прочувствовал момент Абрахам. Именно Тэмми добил мяч в пустые ворота после неуверенной игры Джонстона и спас свою команду от поражения аутсайдеру (3:3). Лэмпарду предстоит еще очень много работы.

АПЛ, 3-й тур.

Стадион: "Хоторнс" (Уэст-Бромидж)

Главный судья: Джонатан Мосс (Англия)

"Вест Бромвич" – "Челси" 3:3

Голы: Робинсон (4, 25), Бартли (27) – Маунт (55), Хадсон-Одои (70), Абрахам (90+3)

"Вест Бромвич": Джонстон – Ферлонг, Аджайи, Бартли, О'Ши, Таунсенд – Перейра (Филд, 90+1), Ливермор, Сойерс, Диангана (Филлипс, 74) – Робинсон (Робсон-Кану, 66)

"Челси": Кабальеро – Джеймс, Кристенсен, Силва (Жиру, 73), Алонсо (Аспиликуэта, 46) – Канте, Ковачич (Хадсон-Одои, 46), Маунт, Хавертц, Вернер – Абрахам

Предупреждения: Ферлонг (82) – Алонсо (8), Джеймс (27), Кристенсен (86)