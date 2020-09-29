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Официально: Рубен Диаш подписал контракт с Ман Сити
В обратном направлении уехал Отаменди
Рубен Диаш официально стал игроком "Ман Сити". Об этом подтверждает официальная пресс-служба англичан.
Центрбек подписал с "горожанами" шестилетний контракт, который действителен до лета 2026-го. За Диаша вице-чемпион Англии заплатит порядка 68 миллионов.
ＨＥＲＥ ＨＥ ＩＳ！ ????— Manchester City (@ManCity) September 29, 2020
Welcome Ruben Dias to City!
???? #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/e1PXlBadvR
Отметим, что в "Бенфику" отправится Николас Отаменди, благодаря чему "Ман Сити" сэкономил на трансферной стоимости.
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