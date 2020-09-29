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Официально: Рубен Диаш подписал контракт с Ман Сити

Англия
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В обратном направлении уехал Отаменди

Официально: Рубен Диаш подписал контракт с Ман Сити
UA-Футбол
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Рубен Диаш официально стал игроком "Ман Сити". Об этом подтверждает официальная пресс-служба англичан.

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Центрбек подписал с "горожанами" шестилетний контракт, который действителен до лета 2026-го. За Диаша вице-чемпион Англии заплатит порядка 68 миллионов.

Отметим, что в "Бенфику" отправится Николас Отаменди, благодаря чему "Ман Сити" сэкономил на трансферной стоимости.

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В статье: Николас Отаменди Бенфика (Лиссабон) Манчестер Сити Рубен Диаш
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