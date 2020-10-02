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Вест Хэм приобрел у Славии защитника сборной Чехии
У Ярмоленко новый одноклубник
Пресс-служба английского "Вест Хэм Юнайтед" объявила о подписании трудового договора с защитником национальной сборной Чехии и пражской "Славии" Владимиром Цоуфалом.
Контракт с 28-летним исполнителем рассчитан до 2023 года и имеет опцию продлению еще на 2 сезона. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Детали по окладу новичка "молотобойцев" не сообщаются.
Отметим, что в составе "Вест Хэма" выступает еще один экс-игрок "Славии" – хавбек Томаш Соучек. Цоуфал сказал, что рад стать частью семьи "молотобойцев". Менеджер лондонцев Дэвид Мойес рассчитывает на быструю адаптацию Владимира в АПЛ.
Our new No.5️⃣ #WelcomeCoufal pic.twitter.com/QZqfDZKFiS— West Ham United (@WestHam) October 2, 2020