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Вест Хэм приобрел у Славии защитника сборной Чехии

Англия
(1 голосов)

У Ярмоленко новый одноклубник

Вест Хэм приобрел у Славии защитника сборной Чехии
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Пресс-служба английского "Вест Хэм Юнайтед" объявила о подписании трудового договора с защитником национальной сборной Чехии и пражской "Славии" Владимиром Цоуфалом.

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Контракт с 28-летним исполнителем рассчитан до 2023 года и имеет опцию продлению еще на 2 сезона. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Детали по окладу новичка "молотобойцев" не сообщаются.

Отметим, что в составе "Вест Хэма" выступает еще один экс-игрок "Славии" – хавбек Томаш Соучек. Цоуфал сказал, что рад стать частью семьи "молотобойцев". Менеджер лондонцев Дэвид Мойес рассчитывает на быструю адаптацию Владимира в АПЛ.

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В статье: Славия (Прага) Владимир Цоуфаль Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Вест Хэм (Лондон) Томаш Соучек
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Источник:
whufc

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Комментарии (2)
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Footballhead (м. Чернігів)
02.10.2020 в 12:57
Який він в сраку Володимир? Він чех і його ім'я - Владімір Цоуфал. Владімір. Я розумію, коли подібне (а саме "Микола Анелька") сказав Дерепа, але ну ви-то маєте знати різницю між державами і писати ім'я правильно. Не робіть так більше, будь ласка.
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royalstas (Вінниця)
02.10.2020 в 13:08
Кижись вони тут переводять якимось перекладачем тому не все завжди правильно написано.
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