Вест Хэм приобрел у Славии защитника сборной Чехии

Пресс-служба английского "Вест Хэм Юнайтед" объявила о подписании трудового договора с защитником национальной сборной Чехии и пражской "Славии" Владимиром Цоуфалом.

Контракт с 28-летним исполнителем рассчитан до 2023 года и имеет опцию продлению еще на 2 сезона. Сумма трансфера составила 6 миллионов евро. Детали по окладу новичка "молотобойцев" не сообщаются.

Отметим, что в составе "Вест Хэма" выступает еще один экс-игрок "Славии" – хавбек Томаш Соучек. Цоуфал сказал, что рад стать частью семьи "молотобойцев". Менеджер лондонцев Дэвид Мойес рассчитывает на быструю адаптацию Владимира в АПЛ.