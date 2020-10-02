Шакири не сыграл в матче с Арсеналом из-за переговоров с двумя клубами

Полузащитник "Ливерпуля" Шердан Шакири может покинуть команду до закрытия нынешнего трансферного окна.

Как сообщает The Athletic, накануне, 1 октября, сразу два клуба, один из которых выступает в итальянской Серии А, вступили в переговоры с мерсисайдцами по 28-летнему игроку. Из-за этого главный тренер команды Юрген Клопп оставил его вне заявки на матч 1/8 финала Кубка английской лиги с "Арсеналом", в котором красные потерпели поражение в серии пенальти.

Ранее сообщалось, что в услугах Шакири заинтересован "Лацио".

Шердан перешёл в "Ливерпуль" в 2018 году, а ранее выступал за "Сток Сити", "Интер", "Баварию" и "Базель". В сборную Швейцарии вызывается с 2010 года. В нынешнем сезоне провёл лишь один матч на клубном уровне, выйдя на поле в Кубке лиги против "Линкольн Сити", и забил гол.