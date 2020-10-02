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Снова креативно. Тоттенхэм официально объявил об аренде форварда
В Лондоне собирается неплохая банда
Лондонский "Тоттенхэм" получил нового нападающего. Состав клуба пополнил Карлос Винисиус.
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Тип сделки с "Бенфикой" - годовая аренда. В новом клубе он будет выступать под 45-м номером. Официально о возможности выкупа ничего не сказано. "Шпоры" представили новичка креативным видео.
Bear with us, it's been a while... pic.twitter.com/tnEY33sk8z— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 2, 2020
В прошлом сезоне Винисиус забил 18 голов в 32-х матчах, став лучшим бомбардиром португальского чемпионата.
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