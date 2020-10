Снова креативно. Тоттенхэм официально объявил об аренде форварда

Лондонский "Тоттенхэм" получил нового нападающего. Состав клуба пополнил Карлос Винисиус.

Тип сделки с "Бенфикой" - годовая аренда. В новом клубе он будет выступать под 45-м номером. Официально о возможности выкупа ничего не сказано. "Шпоры" представили новичка креативным видео.

Bear with us, it's been a while... pic.twitter.com/tnEY33sk8z