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Снова креативно. Тоттенхэм официально объявил об аренде форварда

Англия
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В Лондоне собирается неплохая банда

Снова креативно. Тоттенхэм официально объявил об аренде форварда
UA-Футбол
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Лондонский "Тоттенхэм" получил нового нападающего. Состав клуба пополнил Карлос Винисиус.

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Тип сделки с "Бенфикой" - годовая аренда. В новом клубе он будет выступать под 45-м номером. Официально о возможности выкупа ничего не сказано. "Шпоры" представили новичка креативным видео.

В прошлом сезоне Винисиус забил 18 голов в 32-х матчах, став лучшим бомбардиром португальского чемпионата.

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Тоттенхэм (Лондон) Карлос Винисиус
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