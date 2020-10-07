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Жиру был близок к переходу в итальянский клуб
Об этом рассказал сам футболист
Форвард "Челси" Оливье Жиру рассказал, что мог продолжить карьеру в Италии.
Ранее сообщалось, что французом интересовались "Ювентус", "Интер" и "Лацио".
"Я не могу ничего исключать в будущем, но я не думаю, что вернусь в чемпионат Франции. Я хочу играть на высшем уровне в Европе еще два или три года, а затем, возможно, перееду в МЛС.
Я был близок к переезду в Серию А, где восхищаются опытными игроками, но, в конце концов, мой переход в Италию не состоялся. Кто знает, что меня ждет в будущем. Я буду оценивать возможности, которые у меня будут", — приводит слова Жиру RMC.
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