Жиру был близок к переходу в итальянский клуб

Форвард "Челси" Оливье Жиру рассказал, что мог продолжить карьеру в Италии.

Ранее сообщалось, что французом интересовались "Ювентус", "Интер" и "Лацио".

"Я не могу ничего исключать в будущем, но я не думаю, что вернусь в чемпионат Франции. Я хочу играть на высшем уровне в Европе еще два или три года, а затем, возможно, перееду в МЛС.

Я был близок к переезду в Серию А, где восхищаются опытными игроками, но, в конце концов, мой переход в Италию не состоялся. Кто знает, что меня ждет в будущем. Я буду оценивать возможности, которые у меня будут", — приводит слова Жиру RMC.