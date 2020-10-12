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В пару к Погба. Манчестер Юнайтед готов подписать 17-летнего игрока Ренна
Однако выиграть конкуренцию будет непросто
Эдуарду Камавинга сейчас находится на радаре практически всех грандов Европы. Теперь к их числу добавился и "Манчестер Юнайтед".
По данным AS, английский клуб готов вступить в гонку за футболистом и попробовать его подписать следующим летом. Помимо них, на Камавингу претендуют "Реал", "ПСЖ" и "Ювентус".
17-летний Эдуарду громко заявил о себе еще в прошлом сезоне, сыграв в общей сложности за "Ренн" 25 матчей. Помимо этого, полузащитник успел дебютировать за сборную Франции.
Ранее была информация, что "МЮ" также хочет подписать
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