В пару к Погба. Манчестер Юнайтед готов подписать 17-летнего игрока Ренна

Эдуарду Камавинга сейчас находится на радаре практически всех грандов Европы. Теперь к их числу добавился и "Манчестер Юнайтед".

По данным AS, английский клуб готов вступить в гонку за футболистом и попробовать его подписать следующим летом. Помимо них, на Камавингу претендуют "Реал", "ПСЖ" и "Ювентус".

17-летний Эдуарду громко заявил о себе еще в прошлом сезоне, сыграв в общей сложности за "Ренн" 25 матчей. Помимо этого, полузащитник успел дебютировать за сборную Франции.