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В пару к Погба. Манчестер Юнайтед готов подписать 17-летнего игрока Ренна

Англия
(1 голосов)

Однако выиграть конкуренцию будет непросто

В пару к Погба. Манчестер Юнайтед готов подписать 17-летнего игрока Ренна
UA-Футбол
Новина українською

Эдуарду Камавинга сейчас находится на радаре практически всех грандов Европы. Теперь к их числу добавился и "Манчестер Юнайтед".

По данным AS, английский клуб готов вступить в гонку за футболистом и попробовать его подписать следующим летом. Помимо них, на Камавингу претендуют "Реал", "ПСЖ" и "Ювентус".

17-летний Эдуарду громко заявил о себе еще в прошлом сезоне, сыграв в общей сложности за "Ренн" 25 матчей. Помимо этого, полузащитник успел дебютировать за сборную Франции.

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Ранее была информация, что "МЮ" также хочет подписать французского защитника.

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В статье: Ренн Манчестер Юнайтед Эдуарду Камавинга
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Комментарии (3)
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Dimka26 (Чернигов)
12.10.2020 в 20:49
Камавинга хочет угробить себе карьеру? Такой талант должен играть в более перспективном клубе.
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Ten0N (Leopolis)
12.10.2020 в 21:09
В Десне.
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Kolibri (Киевоград)
12.10.2020 в 20:31
Я помню недавно и очень Миколенко подписать хотел МЮ))))
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