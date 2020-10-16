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Эвертон - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия
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Где 17.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния Гудисон Парк

Эвертон - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Новина українською

Впервые за много лет "Эвертон" подходит к дерби с "Ливерпулем" в роли равного соперника, с очень хорошими шансами на победу. Многие даже считают хозяев фаворитами дуэли против действующего чемпиона, который сейчас на спаде, с разными проблемами, и вообще находится не в лучшем состоянии.

Напомним, что после первых четырех туров команда Карло Анчелотти единоличный лидер чемпионата Англии 200/21. Во всех четырех матчах победили "ириски". А вот у "Ливерпуля" уже есть в пассиве одно поражение, да еще какое. "Астон Вилла" уничтожила мерсисайдцев в прошлом туре 7:2. Провели ли работу над ошибками подопечные Юргена Клоппа?

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майкл Оливер

Эвертон 14:30 Ливерпуль

Текстовую онлайн трансляцию читайте на UA-Футбол >>

В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта"

Трансляція цього та інших матчів чемпіонатів Англії, Іспанії, Німеччини і Франції доступна, якщо ви є користувачем сервісу MEGOGO і у вас є підписка на пакети Оптимальний або Максимальний. Якщо ви вже залогінені на MEGOGO, повторно вводити свій пароль не потрібно.

При цьому ви можете оформити підписку, зареєструвавшись на MEGOGO відразу через плеєр. Перший місяць підписки на пакет Оптимальний буде коштувати всього одну гривню, далі - 97 грн на місяц.

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В статье: Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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