Эвертон - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Впервые за много лет "Эвертон" подходит к дерби с "Ливерпулем" в роли равного соперника, с очень хорошими шансами на победу. Многие даже считают хозяев фаворитами дуэли против действующего чемпиона, который сейчас на спаде, с разными проблемами, и вообще находится не в лучшем состоянии.

Напомним, что после первых четырех туров команда Карло Анчелотти единоличный лидер чемпионата Англии 200/21. Во всех четырех матчах победили "ириски". А вот у "Ливерпуля" уже есть в пассиве одно поражение, да еще какое. "Астон Вилла" уничтожила мерсисайдцев в прошлом туре 7:2. Провели ли работу над ошибками подопечные Юргена Клоппа?

АПЛ. Пятый тур

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Эвертон 14:30 Ливерпуль

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В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта"

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