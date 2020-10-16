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Эвертон - Ливерпуль: Где смотреть прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Где 17.10.2020 покажут видео онлайн трансляцию противостояния Гудисон Парк
Впервые за много лет "Эвертон" подходит к дерби с "Ливерпулем" в роли равного соперника, с очень хорошими шансами на победу. Многие даже считают хозяев фаворитами дуэли против действующего чемпиона, который сейчас на спаде, с разными проблемами, и вообще находится не в лучшем состоянии.
Напомним, что после первых четырех туров команда Карло Анчелотти единоличный лидер чемпионата Англии 200/21. Во всех четырех матчах победили "ириски". А вот у "Ливерпуля" уже есть в пассиве одно поражение, да еще какое. "Астон Вилла" уничтожила мерсисайдцев в прошлом туре 7:2. Провели ли работу над ошибками подопечные Юргена Клоппа?
АПЛ. Пятый тур
Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Эвертон 14:30 Ливерпуль
В Украине поединок будет транслировать телеканал "Сетанта"
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