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Клопп о ничьей с Эвертоном: Это лучшая выездная игра с тех пор, что я в Ливерпуле

Англия
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Наставник "красных" подвел итоги мерсисайдского дерби

Клопп о ничьей с Эвертоном: Это лучшая выездная игра с тех пор, что я в Ливерпуле
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал ничью с "Эвертоном" в матче 5-го тура АПЛ.

"Игра была на высоте, топовая и хорошая игра для обеих команд. Мы доминировали против команды, полной уверенности и с четким планом. Вероятно, это лучшая выездная игра с тех пор, что я в "Ливерпуле".

Увидел действительно хорошее выступление. Был бы более счастлив, если бы мы выиграли, но я хотел увидеть отклик и увидеть команду, которой мы были раньше.

У ван Дейка офсайд не был слишком серьезным, и Джордан Пикфорд выбил его из игры. Не пересматривал момент, видел его только мельком. Сейчас сложно комментировать результат. Был серьезный фол на Тиаго, если честно, все выглядит не очень хорошо.

Игра была блестящей, но все закончилось. Мы получили одно очко. Вот такая ситуация. Игра была хорошей, мне очень понравилось, как мы противостояли такой хорошей команде", - рассказал немецкий наставник.

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В статье: Юрген Клопп Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ливерпуль
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Источник:
BBC

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