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Клопп: Травма ван Дейка? Всё выглядит не очень хорошо

Англия
(1 голосов)

Лидер обороны "красных" может вылететь надолго

Клопп: Травма ван Дейка? Всё выглядит не очень хорошо
Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу травмы защитника команды Вирджила ван Дейка в матче 5-го тура АПЛ против "Эвертона" (2:2).

"Вирджил провел даже не знаю, сколько матчей без пауз, он играл и через боль, но в этот раз продолжить матч не смог. Это выглядит не очень хорошо.

Его столкновение с Пикфордом? Это был чистый пенальти, я подумал, что в ворота "Эвертона" поставят 11-метровый, пока не увидел поднятый флажок бокового судьи. Потом думал, что арбитры посмотрят повтор эпизода на предмет фола, но этого не случилось. Не хочу сказать, что Пикфорд действовал умышленно, но он точно сделал не то, что должны делать вратари в своей штрафной", – цитирует Клоппа BBC.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 29-летнего ван Дейка — разрыв крестообразной связки. В таком случае он пропустит от 7 до 8 месяцев.

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В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Вирджил ван Дейк
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Комментарии (2)
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wavo21
18.10.2020 в 11:34
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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skopa (Харьков)
18.10.2020 в 11:31
Офсайд , не офсайд- за такой фол нужно удалять с поля..Если за такие нарушения нет красной, то за какие ее вообще давать?.Пикфорд-редкий дебил...
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