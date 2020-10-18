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Клопп: Травма ван Дейка? Всё выглядит не очень хорошо
Лидер обороны "красных" может вылететь надолго
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу травмы защитника команды Вирджила ван Дейка в матче 5-го тура АПЛ против "Эвертона" (2:2).
"Вирджил провел даже не знаю, сколько матчей без пауз, он играл и через боль, но в этот раз продолжить матч не смог. Это выглядит не очень хорошо.
Его столкновение с Пикфордом? Это был чистый пенальти, я подумал, что в ворота "Эвертона" поставят 11-метровый, пока не увидел поднятый флажок бокового судьи. Потом думал, что арбитры посмотрят повтор эпизода на предмет фола, но этого не случилось. Не хочу сказать, что Пикфорд действовал умышленно, но он точно сделал не то, что должны делать вратари в своей штрафной", – цитирует Клоппа BBC.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что у 29-летнего ван Дейка — разрыв крестообразной связки. В таком случае он пропустит от 7 до 8 месяцев.
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