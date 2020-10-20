Под пристальным взглядом Барсы, Реала и Ливерпуля: Мбаппе не договорился с ПСЖ по контракту?

Лидер национальной сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может покинуть стан "красно-синих" в конце сезона-2020/21. Все дело в том, что талантливый нападающий все еще не подписал обновленный трудовой договор с чемпионами Лиги 1.

Охоту за 21-летним футболистом ведут "Ливерпуль", каталонская "Барселона" и мадридский "Реал". Сам Мбаппе не желает оставаться в Париже до истечения текущего контракта в июне 2022 года – об этом сообщает Le Parisien.

"Пари Сен-Жермен" будет вынужден продать Килиана следующим летом, ведь в противном случае клуб рискует потерять свою суперзвезду по заниженной цене.