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Под пристальным взглядом Барсы, Реала и Ливерпуля: Мбаппе не договорился с ПСЖ по контракту?
Испанские гранды и мерсисайдцы бдят
Лидер национальной сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может покинуть стан "красно-синих" в конце сезона-2020/21. Все дело в том, что талантливый нападающий все еще не подписал обновленный трудовой договор с чемпионами Лиги 1.
Охоту за 21-летним футболистом ведут "Ливерпуль", каталонская "Барселона" и мадридский "Реал". Сам Мбаппе не желает оставаться в Париже до истечения текущего контракта в июне 2022 года – об этом сообщает Le Parisien.
"Пари Сен-Жермен" будет вынужден продать Килиана следующим летом, ведь в противном случае клуб рискует потерять свою суперзвезду по заниженной цене.
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