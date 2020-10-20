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Под пристальным взглядом Барсы, Реала и Ливерпуля: Мбаппе не договорился с ПСЖ по контракту?

Англия
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Испанские гранды и мерсисайдцы бдят

Под пристальным взглядом Барсы, Реала и Ливерпуля: Мбаппе не договорился с ПСЖ по контракту?
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Лидер национальной сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе может покинуть стан "красно-синих" в конце сезона-2020/21. Все дело в том, что талантливый нападающий все еще не подписал обновленный трудовой договор с чемпионами Лиги 1.

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Охоту за 21-летним футболистом ведут "Ливерпуль", каталонская "Барселона" и мадридский "Реал". Сам Мбаппе не желает оставаться в Париже до истечения текущего контракта в июне 2022 года – об этом сообщает Le Parisien.

"Пари Сен-Жермен" будет вынужден продать Килиана следующим летом, ведь в противном случае клуб рискует потерять свою суперзвезду по заниженной цене.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Ливерпуль Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Goal.com

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