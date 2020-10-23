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Гвардиола: Надеюсь, мы сможем соблазнить Эрика Гарсию новым контрактом

Англия
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Хосепу нужен защитник

Гвардиола: Надеюсь, мы сможем соблазнить Эрика Гарсию новым контрактом
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил о желании продлить контракт с защитником Эриком Гарсией.

"Я знаю, что Эрик хотел уйти этим летом, но он остался, и, надеюсь, мы сможем соблазнить его в этом сезоне новым контрактом. Гарсия — очень стабильный защитник, мы рады, что он выступает за нас, — приводит Independent слова Гвардиолы.

В сезоне-2020/21 Гарсия провел за "Манчестер Сити" 3 матча и не отличился результативными действиями. Нынешний контракт 19-летнего испанца действует до конца июня 2021 года.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Эрик Гарсия
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