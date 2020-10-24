Гвардиола впервые за 3 года не внёс изменений в стартовом составе

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметился уникальный для себя достижением.

На матч против "Вест Хэма" в АПЛ испанский специалист выставил тот же состав, что и в предыдущей игре с "Порту" (3:1) в ЛЧ.

Подобное с Гвардиолой произошло впервые за три последних года. До этого он в течении 172 игр во всех турнирах ни разу не выставлял один и тот же состав дважды кряду.