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Гвардиола впервые за 3 года не внёс изменений в стартовом составе

Англия
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Пеп любит ротацию

Гвардиола впервые за 3 года не внёс изменений в стартовом составе
Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола отметился уникальный для себя достижением.

На матч против "Вест Хэма" в АПЛ испанский специалист выставил тот же состав, что и в предыдущей игре с "Порту" (3:1) в ЛЧ.

Подобное с Гвардиолой произошло впервые за три последних года. До этого он в течении 172 игр во всех турнирах ни разу не выставлял один и тот же состав дважды кряду.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити (Англия)
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