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Вест Хэм - Манчестер Сити 1:1. Обзор матча и видео голов
"Молотобойцы" и "горожане" сыграли вничью
В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" принимал "Манчестер Сити". "Молотобойцы" и "горожане" сыграли вничью 1:1. Счет в поединке открыл форвард лондонцев Майкл Антонио на 18-й минуте встречи. В составе "Ман Сити" голом отметился полузащитник Фил Фоден. Украинцы Ярмоленко и Зинченко также приняли участие в этой игре, выйдя на замену по ходу второго тайма.
АПЛ, 6-й тур.
Стадион: "Олимпийский" (Лондон)
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Голы: Майкл Антонио (18) – Фоден (51)
"Вест Хэм Юнайтед": Фабьянский – Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку – Боуэн (Алле, 69), Соучек, Райс, Форнальс – Майкл Антонио (Ярмоленко, 52)
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер (Зинченко, 78), Диаш, Гарсия, Канселу – Бернарду Силва (Де Брюйне, 68), Родри, Гюндоган – Марез, Агуэро (Фоден, 46), Стерлинг
Предупреждения: Цоуфал (51), Бальбуэна (90+2)
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