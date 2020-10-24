Вест Хэм - Манчестер Сити 1:1. Обзор матча и видео голов

В рамках 6-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" принимал "Манчестер Сити". "Молотобойцы" и "горожане" сыграли вничью 1:1. Счет в поединке открыл форвард лондонцев Майкл Антонио на 18-й минуте встречи. В составе "Ман Сити" голом отметился полузащитник Фил Фоден. Украинцы Ярмоленко и Зинченко также приняли участие в этой игре, выйдя на замену по ходу второго тайма.

АПЛ, 6-й тур.

Стадион: "Олимпийский" (Лондон)

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

"Вест Хэм Юнайтед" – "Манчестер Сити" 1:1

Голы: Майкл Антонио (18) – Фоден (51)

"Вест Хэм Юнайтед": Фабьянский – Цоуфал, Бальбуэна, Огбонна, Крессуэлл, Масуаку – Боуэн (Алле, 69), Соучек, Райс, Форнальс – Майкл Антонио (Ярмоленко, 52)

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер (Зинченко, 78), Диаш, Гарсия, Канселу – Бернарду Силва (Де Брюйне, 68), Родри, Гюндоган – Марез, Агуэро (Фоден, 46), Стерлинг

Предупреждения: Цоуфал (51), Бальбуэна (90+2)