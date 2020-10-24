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АПЛ. Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 2:1. Программа минимум
Волевая победа мерсисайдцев с проблемами от "клинков"
АПЛ. Шестой тур
Стадион: Энфилд (Ливерпуль)
Главный судья: Майк Дин (Хесволл)
Ливерпуль - Шеффилд Юнайтед 2:1
Голы: Фирмино 41, Жота 65 - Берге 12 (пен.)
Ливерпуль: 1. Алисон, 3. Фабиньо, 12. Гомез, 26. Робертсон, 5. Вейналдум, 9. Фирмино (Минамино 83), 10. Мане, 14. Хендерсон, 66. Александер-Арнольд, 20. Жота (Милнер 83), 11. Салах.
Шеффилд Юнайтед: 1. Рэмсдейл, 2. Болдок, 3. Стивенс, 6. Бэшэм, 12. Иган, 7. Ландстрем (Макголдрик 76), 8. Берге, 22. Ампаду, 23. Осборн, 9. Макберни, 24. Брюстер (Берк 54).
Предупреждения: Ландстрем 3, Стивенс 66, Берге 86
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