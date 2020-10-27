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Моуриньо: Связка Кейна и Сона? Она пришла со времен Почеттино – не нужно приписывать все заслуги мне

Англия
(2 голосов)

Отличная реакция португальца

Моуриньо: Связка Кейна и Сона? Она пришла со времен Почеттино – не нужно приписывать все заслуги мне
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Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал выступления тандема Сон Хин Мина и Харри Кейна. Цитирует португальца Goal.com.

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"Это взаимопонимание пришло со времен Маурисио Почеттино. Не нужно приписывать все заслуги только мне, давайте я разделю их с Маурисио. Парни выступали вместе долгое время, но сейчас, возможно, действуют по-другому, ведь Харри сейчас не всегда играет девятку".

"Больше всего меня радует, что это два топ-игрока, два друга. У них нет зависти, они оба играют на команду. Спасибо им, двум великим исполнителям и потрясающим парням".

В текущем сезоне Сон Хин Мин сыграл в 9 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах (10 голов и 4 результативные передачи), а Харри Кейн вышел на поле в 10 поединках (10 голов и 9 пасов). Кореец возглавил гонку бомбардиров АПЛ с 8 голами в 6 встречах, 7 из них – с передач англичанина.

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В статье: Жозе Моуриньо Маурисио Почеттино Тоттенхэм (Лондон) Харри Кейн Гарри Кейн Сон Хин Мин
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Источник:
Goal.com

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