Моуриньо: Связка Кейна и Сона? Она пришла со времен Почеттино – не нужно приписывать все заслуги мне

Менеджер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо прокомментировал выступления тандема Сон Хин Мина и Харри Кейна. Цитирует португальца Goal.com.

В текущем сезоне Сон Хин Мин сыграл в 9 матчах за "Тоттенхэм" во всех турнирах (10 голов и 4 результативные передачи), а Харри Кейн вышел на поле в 10 поединках (10 голов и 9 пасов). Кореец возглавил гонку бомбардиров АПЛ с 8 голами в 6 встречах, 7 из них – с передач англичанина.

