Гвардиола: Моя история с Барселоной навсегда закончена

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола окончательно развеял слухи, сватающие его назад в "Барселону".

"Я говорил это много раз: мой период в качестве главного тренера "Барселоны" окончен.

Думаю, некоторые вещи в жизни бывают только раз... Сейчас там невероятные люди, которые могут вести клуб вперед. Например Рональд Куман, он превосходный тренер. Для меня же все кончено.

Однажды я вернусь на стадион, чтобы посмотреть на игру своего клуба. Но в остальном все кончено. Я здесь, я невероятно счастлив, и я по-прежнему жажду успеха. Это самое важное.

"Барселону" ждут президентские выборы, и я надеюсь, они выберут правильного человека, который поможет этому невероятному клубу остаться на высочайшем уровне", — сообщил Гвардиола BT Sport.