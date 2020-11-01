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Гвардиола: Моя история с Барселоной навсегда закончена
Пеп уже не вернётся тренировать родной клуб
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола окончательно развеял слухи, сватающие его назад в "Барселону".
"Я говорил это много раз: мой период в качестве главного тренера "Барселоны" окончен.
Думаю, некоторые вещи в жизни бывают только раз... Сейчас там невероятные люди, которые могут вести клуб вперед. Например Рональд Куман, он превосходный тренер. Для меня же все кончено.
Однажды я вернусь на стадион, чтобы посмотреть на игру своего клуба. Но в остальном все кончено. Я здесь, я невероятно счастлив, и я по-прежнему жажду успеха. Это самое важное.
"Барселону" ждут президентские выборы, и я надеюсь, они выберут правильного человека, который поможет этому невероятному клубу остаться на высочайшем уровне", — сообщил Гвардиола BT Sport.
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