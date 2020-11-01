Фернандеш: Вместе с Погба мы способны на великие вещи

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш уверен, что они с Полем Погба могут играть вместе.

"Конечно, у нас хорошие отношения. Мы оба владеем итальянским, поэтому большую часть времени мы говорим по-итальянски. У меня хорошие отношения с ним на поле и за его пределами.

Он забавный парень, он постоянно хочет шутить. Я знаю его еще с Италии, но теперь у меня есть возможность быть с ним, победителем Чемпионата Мира, в одной команде.

Быть вместе с ним в команде — это всегда удовольствие, потому что я могу многому научиться у него, а он может многому научиться у меня. Вместе мы способны на великие вещи", — цитирует Фернандеша Sky Sports.