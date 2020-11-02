  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гарет Бэйл: Возрождение легенды. Тоттенхэм – Брайтон 2:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гарет Бэйл: Возрождение легенды. Тоттенхэм – Брайтон 2:1. Обзор матча и видео голов

Англия
(1 голосов)

Валлиец спас Лондон

Гарет Бэйл: Возрождение легенды. Тоттенхэм – Брайтон 2:1. Обзор матча и видео голов
Новина українською

Уже в дебюте поединка Кейн, казалось бы, положил начало несложному успеху "Тоттенхэма" в домашних стенах, однако подопечные Грэма Поттера отыгрались в начале второй половины встречи. Спасать "шпор" вышел Бэйл – валлиец замкнул головой подачу с фланга в исполнении Регилона.

Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" – "Брайтон".

Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".

"Тоттенхэм" – "Брайтон" 2:1

Голы: Кейн (12, с пенальти), Бэйл (73) – Лампти (56)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Гарет Бэйл Английская Премьер-лига Чемпионат Англии Тоттенхэм (Лондон) АПЛ Брайтон энд Хоув Альбион Харри Кейн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...