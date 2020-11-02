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Гарет Бэйл: Возрождение легенды. Тоттенхэм – Брайтон 2:1. Обзор матча и видео голов
Валлиец спас Лондон
Уже в дебюте поединка Кейн, казалось бы, положил начало несложному успеху "Тоттенхэма" в домашних стенах, однако подопечные Грэма Поттера отыгрались в начале второй половины встречи. Спасать "шпор" вышел Бэйл – валлиец замкнул головой подачу с фланга в исполнении Регилона.
Смотрите видеообзор матча 7-го тура чемпионата Англии "Тоттенхэм" – "Брайтон".
Лондон. "Тоттенхэм Хотспур".
Голы: Кейн (12, с пенальти), Бэйл (73) – Лампти (56)
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