Давид Луис вернулся в общую группу Арсенала

Защитник "Арсенала" Давид Луис близок к возвращению на поле.

Как информирует пресс-служба "канониров", 33-летний бразилец уже полноценно восстановился после повреждения бедра и тренируется в полную силу. Исходя из этого, он сможет вернуться в ряды команды в предстоящем матче чемпионата Англии против "Астон Виллы", который состоится 8 ноября.

В текущем сезоне-2020/2021 Луис провел за "Арсенал" 8 матчей, забил 1 гол.