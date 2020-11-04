Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Давид Луис вернулся в общую группу Арсенала
Игрок вскоре поможет своей команде
Защитник "Арсенала" Давид Луис близок к возвращению на поле.
Как информирует пресс-служба "канониров", 33-летний бразилец уже полноценно восстановился после повреждения бедра и тренируется в полную силу. Исходя из этого, он сможет вернуться в ряды команды в предстоящем матче чемпионата Англии против "Астон Виллы", который состоится 8 ноября.
В текущем сезоне-2020/2021 Луис провел за "Арсенал" 8 матчей, забил 1 гол.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Барселона - Динамо. Анонс и прогноз на матч Лиги чемпионов
- (Анти) Герой футбольного дня. Луиш Каштру
- Вирт: Проигрыш горняков читался еще до игры
- Гвардиола: В ЛЧ сейчас очень тяжело. Посмотрите на успехи Аталанты и Шахтера. Смешно, но раньше такого не было
- Жена Евгения Шахова бомбардирует фанатов яркими фото в купальнике. ФОТО
- Дом за 10 миллионов, три Мерса и турецкий ресторан за углом. Озил давно обжился в Англии. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...