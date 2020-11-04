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Давид Луис вернулся в общую группу Арсенала

Англия
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Игрок вскоре поможет своей команде

Давид Луис вернулся в общую группу Арсенала
Новина українською

Защитник "Арсенала" Давид Луис близок к возвращению на поле.

Как информирует пресс-служба "канониров", 33-летний бразилец уже полноценно восстановился после повреждения бедра и тренируется в полную силу. Исходя из этого, он сможет вернуться в ряды команды в предстоящем матче чемпионата Англии против "Астон Виллы", который состоится 8 ноября.

В текущем сезоне-2020/2021 Луис провел за "Арсенал" 8 матчей, забил 1 гол.

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В статье: Арсенал (Лондон) Давид Луис
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