Вейналдум: Травма Ван Дейка? Сейчас Вирджил проходит через ад

Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум прокомментировал травму партнера по клубу и сборной Нидерландов Вирджила Ван Дейка. Цитирует Винни Voetbal International.

"Вирджил вернется с Божьей волей. Безусловно, сейчас у него тяжелое время, это худшее, через что может пройти футболист – через ад. Ван Дейк очень силен. Мы время от времени общаемся в FaceTime, все хорошо".