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Вейналдум: Травма Ван Дейка? Сейчас Вирджил проходит через ад

Англия
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Вейналдум: Травма Ван Дейка? Сейчас Вирджил проходит через ад
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Хавбек "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум прокомментировал травму партнера по клубу и сборной Нидерландов Вирджила Ван Дейка. Цитирует Винни Voetbal International.

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"Вирджил вернется с Божьей волей. Безусловно, сейчас у него тяжелое время, это худшее, через что может пройти футболист – через ад. Ван Дейк очень силен. Мы время от времени общаемся в FaceTime, все хорошо".

Напомним, Ван Дейк получил тяжелую травму в мерсисайдском дерби с "Эвертоном" (2:2) в рамках 5-го тура АПЛ после столкновения с голкипером "ирисок" Джорданом Пикфордом. У Вирджила диагностировали травму крестообразных связок колена.

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В статье: АПЛ Ливерпуль Жоржиньо Вейналдум Виргил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Источник:
vi.nl

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