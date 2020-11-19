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Маркос Рохо может продолжить карьеру в Турции

Англия
(1 голосов)

Игроком интересуется Фенербахче

Маркос Рохо может продолжить карьеру в Турции
Новина українською

По информации Sky Sports, защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо намерен покинуть клуб. Аргентинец уже выбрал место продолжение своей карьеры.

Центрбек хочет перейти в "Фенербахче", который проявляет уже давно интерес к игроку.

Сообщается, что "МЮ" готов отпустить Рохо за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинец не сыграл за манкунианцев ни минуты в АПЛ.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Маркос Рохо Манчестер Юнайтед
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