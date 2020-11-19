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Маркос Рохо может продолжить карьеру в Турции
Игроком интересуется Фенербахче
По информации Sky Sports, защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо намерен покинуть клуб. Аргентинец уже выбрал место продолжение своей карьеры.
Центрбек хочет перейти в "Фенербахче", который проявляет уже давно интерес к игроку.
Сообщается, что "МЮ" готов отпустить Рохо за 5 миллионов евро.
В текущем сезоне аргентинец не сыграл за манкунианцев ни минуты в АПЛ.
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