Маркос Рохо может продолжить карьеру в Турции

По информации Sky Sports, защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо намерен покинуть клуб. Аргентинец уже выбрал место продолжение своей карьеры.

Центрбек хочет перейти в "Фенербахче", который проявляет уже давно интерес к игроку.

Сообщается, что "МЮ" готов отпустить Рохо за 5 миллионов евро.

В текущем сезоне аргентинец не сыграл за манкунианцев ни минуты в АПЛ.