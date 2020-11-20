Карло Анчелотти хотел бы поработать в АПЛ с полузащитником Ювентуса

Не так давно игрок "Ювентуса" Сами Хедира признался, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ. Тренер "Эвертона" Карло Анчелотти уже работал с ним в "Реале" и дал свой комментарий по этому поводу.

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"У меня хорошие воспоминания о нем по работе в "Реале". Я бы хотел поработать с ним в АПЛ, но Сами не единственный. Я тренировал многих хороших футболистов, которые пригодились бы "Эвертону", - заявил итальянский специалист.

Контракт Хедиры с "Ювентусом" заканчивается летом 2021-го, но туринский клуб готов его отпустить бесплатно.