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Карло Анчелотти хотел бы поработать в АПЛ с полузащитником Ювентуса

Англия
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Пересекались вместе в Мадриде

Карло Анчелотти хотел бы поработать в АПЛ с полузащитником Ювентуса
UA-Футбол
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Не так давно игрок "Ювентуса" Сами Хедира признался, что хотел бы попробовать свои силы в АПЛ. Тренер "Эвертона" Карло Анчелотти уже работал с ним в "Реале" и дал свой комментарий по этому поводу.

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"У меня хорошие воспоминания о нем по работе в "Реале". Я бы хотел поработать с ним в АПЛ, но Сами не единственный. Я тренировал многих хороших футболистов, которые пригодились бы "Эвертону", - заявил итальянский специалист.

Контракт Хедиры с "Ювентусом" заканчивается летом 2021-го, но туринский клуб готов его отпустить бесплатно.

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В статье: Карло Анчелотти Ювентус (Турин) Эвертон (Ливерпуль)
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